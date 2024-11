Deputado paraibano comenta PEC que trata da redução da jornada de trabalho no Brasil

O deputado Ruy Carneiro (Podemos) foi um dos deputados paraibanos que assinou a Proposta de Emenda à Constituição que reduz a jornada máxima de trabalho de 44 para 36 horas semanais,proposta pela deputada Érika Hilton (PSOL/SP).

O deputado disse que um tema muito importante e que precisa ser debatido, daí a justificativa da assinatura. “Não me negaria a debater as horas trabalhadas do trabalhador brasileiro. Esse debate, inclusive, acontece cotidianamente em vários países do mundo”, disse.

Ruy Carneiro disse que defende a jornada de 5×2 e opina que o trabalhador deve trabalhar cinco dias e folgar dois e que isso deve ser acordado com os patrões sob o sistema de escala. Portanto, para ele, não há motivos para não assinar a PEC, pois esse debate tem que acontecer.

“É um debate saudável, que faz bem ao Brasil. Se fala tanto de impostos,de reforma tributária e por que não se debate sobre o trabalhador. Então, aqui na Câmara, o trabalhador sempre vai contar com o meu apoio. vamos fazer esse debate,ouvindo, logicamente, os empregadores e trabalhadores para chegarmos a uma conclusão positiva para todos”, explicou.