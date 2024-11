Deputado Júnior Araújo fala sobre aliança com João Azevêdo e postura no Legislativo

O deputado estadual Júnior Araújo comentou, em entrevista ao ParaibOnline, sobre sua relação com o governador João Azevêdo (PSB) e como tem direcionado sua atuação na Assembleia Legislativa da Paraíba.

Segundo Araújo, seu apoio ao governo é baseado em critérios de benefício à sociedade e não em alianças partidárias emocionais, destacando uma postura independente que considera os interesses da população.

“Não adianta você agir com emoção. Nós estamos fazendo as discussões dentro da casa e eu tenho tido a minha postura como já havia anunciado antes mesmo do processo eleitoral. Aquilo que eu entendo que é favorável ao governo do Estado, favorável à população, à sociedade, tem tido meu apoio”, afirmou Júnior Araújo.

Ele exemplificou essa postura mencionando votos contrários, como em questões que envolviam determinadas entidades e associações, pautando-se pela avaliação dos projetos e propostas individualmente.

Respondendo a questionamentos sobre possíveis indecisões políticas, Araújo defendeu que sua trajetória é marcada por posições firmes.

“Não se trata de estar em cima do muro. Quem conhece a minha trajetória política sabe que sempre tive posições muito firmes, muito definidas na minha vida, muitas vezes até pagando um preço muito alto. Mas é assim que nós vamos nos conduzir aqui na casa”, destacou o deputado, reforçando o compromisso com o que considera correto.

Sobre o alinhamento com o PSB, partido do governador, Araújo afirmou que mantém sua atuação em respeito às diretrizes partidárias, buscando evitar pressões e garantias de continuidade para seu mandato.

Já sobre uma possível mudança de partido, ele comentou que qualquer decisão neste sentido será tomada com calma, no momento adequado, e que uma nova opção partidária será avaliada apenas em 2026.