Deputado critica ilações feitas ao movimento da direita com o homem que explodiu bombas em Brasília

O deputado Cabo Gilberto (PL) criticou as ilações que têm sido feitas ao movimento da direita com o homem que explodiu duas bombas em frente ao Supremo Tribunal Federal e acabou morrendo no próprio atentado, ocorrido na noite da quarta-feira (13).

Segundo ele, algumas pessoas querem confundir a sociedade atribuindo ao movimento político algo que não tem nada a ver.

Cabo Gilberto disse que acompanhou de perto e houve debates durante a sessão na Câmara Federal sobre o fato considerado trágico, que culminou com a morte do envolvido.

“Segundo informações, se trata de uma pessoa com problemas mentais, mas vamos acompanhar toda a investigação para saber o que realmente aconteceu”, disse.

Ele disse ainda que a Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) informou que o homem agiu como um lobo solitário e que fez postagens contra Lula (PT) e Bolsonaro (PL) e contra a polarização política.

“No meu entendimento, não há nenhum tipo de relação de uma coisa com a outra. O que falta saber é sobre a motivação de ele ter se suicidado através de um ataque a bomba. Ele literalmente, foi um homem-bomba”, destacou.

Em relação ao PL, o deputado disse que o homem foi filiado em 2020 quando disputou um cargo de vereador no Rio Grande Sul e o ex-presidente Bolsonaro ainda nem eral filiado ao PL assim como ele

“É importante deixar esse detalhe claro até porque a grande maioria da população brasileira está atenta a todas ilações que são feitas com a esquerda nos atacando para tentar levar uma coisa à outra. Já deixei meu posicionamento claro em relação ao 8 de janeiro e agora em relação a esse cidadão que tirou a própria vida com explosivos”, completou.