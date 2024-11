Romero Rodrigues não assina PEC e diz que a proposta vai demorar a entrar em pauta na Câmara Federal

O deputado federal, Romero Rodrigues ainda não assinou a Proposta de Emenda Constitucional, que trata da redução da jornada de trabalho no Brasil, matéria de autoria da deputada Erika Hilton (PSOL/SP), que está colhendo assinaturas para começar a tramitação da proposta na Câmara Federal.

Ele, que é líder do Podemos na Casa, disse em entrevista concedida à imprensa nesta quarta-feira (13), que precisa ainda ouvir a bancada do seu partido para saber como vão tratar a matéria.

“Esse tema, na verdade, está apenas se iniciando com o processo de assinaturas para consolidar essa PEC e tramitar nas comissões. É um tema que não vai estar nas pautas dos próximos dias, vai demorar. Tem PEC que passa até três anos e essa surgiu com muita força na mídia”, disse.

O deputado disse ainda que vai esperar com paciência a tramitação nas comissões juntamente com o parecer para poder discutir junto com a bancada porque não vai tomar a decisão sozinho.

“Eis a questão”, destacou o parlamentar campinense ao justificar a não assinatura.