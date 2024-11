Deputado Sargento Ruy descarta convites do União Brasil e Republicanos

O deputado Sargento Ruy disse em entrevista à imprensa que está muito bem no PL, partido pelo qual pretende novamente disputar uma vaga na Assembleia Legislativa da Paraíba.

Ele está na suplência do mandato ocupando a cadeira do titular, o deputado Sargento Neto, que tirou licença para integrar o governo do prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (União Brasil).

O deputado admitiu que fez uma análise do convite do presidente do Republicanos, deputado federal, Hugo Motta, e do presidente do União Brasil, senador Efraim Morais e se disse lisonjeado pelos elogios ao seu desempenho no Legislativo paraibano recebidos dos presidentes, porém descartou as possibilidades

“A gente está muito bem no PL e pretendemos continuar. Eu parabenizo os dois que estão à frente de duas grandes legendas importantes aqui na Paraíba e fico envaidecido pelas conversações e pelos convites, mas estamos muito bem hoje, no Partido Liberal”, ratificou o parlamentar.