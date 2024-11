Cartaxo diz que ´virou a página´ e segue aliado de João Azevedo

O deputado estadual (e ex-prefeitável pessoense pelo PT) Luciano Cartaxo ´virou a página´ acerca do isolamento que recebeu do governador João Azevedo (PSB) na eleição municipal deste ano.

Ele disse a este colunista, ontem, que segue na base governista na Assembleia Legislativa: “Nós tivemos uma eleição municipal; nós não tivemos eleição estadual. O meu objetivo é continuar trabalhando pela Paraíba, fazer parte da bancada claramente com a minha autonomia, que é necessária a qualquer parlamentar. Eu acho que a eleição municipal passou. Nós vamos olhar agora para a eleição estadual”.

O petista observou que já definiu que voltará às urnas em 2026 para tentar a sua reeleição como deputado.

Ele comentou que não está em cogitação mudar de partido quando o pleito se aproximar.

“O PT precisa pensar grande, precisa olhar com carinho para as eleições de daqui a dois anos. O resultado das eleições deste ano no Brasil foi muito insatisfatório para o tamanho do partido e para quem tem o presidente da República”, avaliou Cartaxo.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

