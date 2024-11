Audiência pública discute LOA 2025 na Assembleia Legislativa

O secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão, Gilmar Martins, participou na tarde desta sexta-feira (13) da audiência pública na Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), para discutir o projeto de lei nº 2.946/2024, da Lei Orçamentária Anual do ano de 2025.

A Lei Orçamentária Anual (LOA) 2025 prevê uma receita total de R$ 21,9 bilhões, o que representa uma taxa de crescimento de 12,89% em relação à LOA 2024.

Considerando a Receita Líquida de impostos e transferências, está previsto investimento em educação de R$ 4,6 milhões; já em saúde é de R$ 2,1 milhões.

De acordo com o calendário de tramitação da PLOA 2025, o prazo para apreciação do parecer definitivo é de 14 de novembro a 3 de dezembro; já a publicação do parecer definitivo é até o dia 4 de dezembro; e a inclusão na ordem do dia, a partir do dia 5 de dezembro.

O projeto deve ser aprovado até o dia 20 de dezembro, antes do recesso parlamentar.

“Nós estamos conseguindo um cenário cada vez mais positivo para o nosso estado por conta da gestão fiscal que vem sendo feita, o que gera como consequência mais recursos para a saúde, a educação e a segurança do povo paraibano, além também de atrair investimentos que garantam o desenvolvimento econômico do nosso estado”, disse Gilmar Martins.

Em relação aos duodécimos, ficou estabelecido na LDO 2024-2025 que o valor das propostas orçamentárias para o exercício de 2025 e respectivos limites para fixação das despesas dos poderes e órgãos autônomos serão os valores aprovados na LOA 2024, acrescidos do percentual de 4%.

Já em relação às emendas impositivas, o percentual aplicado à receita corrente líquida previsto na PLOA 2025 é de 0,9%, correspondendo a um valor de R$ 168.480.924.

Esse percentual vem aumentando desde a LOA 2021, quando era de 0,4%. Na última LOA, o percentual foi de 0,8%.