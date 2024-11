Adriano Galdino: à espera de julgamentos no STF

O deputado-presidente Adriano Galdino (REP) informou na sessão de ontem da Assembleia Legislativa que na sessão da próxima terça-feira pretende colocar em votação uma adequação do regimento interno da ALPB, no sentido de eventualmente realizar uma nova eleição para a mesa diretora que vai gerir os destinos da Casa no biênio 2025/2026.

“A gente está acompanhando o desenrolar e a situação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de não considerar as eleições antecipadas. Se isso se confirmar – o caso da Paraíba ainda não está em pauta -, eu vou me antecipar e fazer a eleição antecipada para que a gente possa superar esse obstáculo”, situou Galdino.

O presidente da ALPB disse que “existe sim a expectativa na base do governo de que Jhony Bezerra (ex-prefeitável campinense pelo PSB) possa retornar à Secretaria de Saúde”.

*informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta quarta-feira, acesse aqui:

Aparte: deputado da Paraíba rumo à ´canonização´