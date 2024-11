A Assembleia Legislativa da Paraíba deverá realizar nova eleição para a mesa diretora da Casa, para o biênio 2025/2026.

A informação foi dada pelo deputado-presidente Adriano Galdino (Republicanos), em entrevista nesta terça-feira.

Os deputados deverão votar na próxima semana uma adequação do regimento interno para a consumação dessa eleição.

Adriano também falou sobre a sua interinidade no governo estadual, esta semana, e acerca do esperado retorno do médico Jhony Bezerra à titularidade da Secretaria de Saúde do Estado.

Assista a entrevista:

*Vídeo: ParaibaOnline