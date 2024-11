Lucas Ribeiro diz que sua condição de candidato ao governo já está demarcada para 2026

Muito embora sem querer falar sobre o pleito de 2026, para não antecipar algo que ainda será construído ao longo do próximo ano, o vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro, que está interinamente governando o Estado, afirmou que a sua própria posição já está demarcada e não precisa dizer que vai disputar o cargo.

“Nosso papel será fazer tudo isso com diálogo. É claro que os nomes já estão se colocando à disposição. Muitos nomes podem se colocar e eu não vejo nenhum problema nosso. Eu, particularmente, não gosto de ficar dizendo que sou candidato, que vou ser candidato, porque isso é uma construção com todos”, avaliou.

Lucas Ribeiro lembrou que nunca falou que seria vice-governador, mas agora ocupa o cargo. Para ele, tudo tem que ser decidido dentro de uma construção do grupo político do qual faz parte juntamente com o PSB, Republicanos e Progressistas. “

“Enfim, com todos que fazem parte desse rol de aliados, que devem sentar e nós vamos fazer isso para construção de 2026”, argumentou