Adriano Galdino: “Não tenho interesse em ser candidato a senador“

O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), deputado Adriano Galdino (Republicanos) voltou a ratificar a sua postulação ao governo do Estado nas eleições de 2026 e que vai disputar o pleito somente nessa condição.

Galdino descartou a possibilidade de disputar o Senado Federal. Ele avalia que a candidatura de senador é muito difícil a preço de hoje e afirmou que é muito mais fácil se eleger governador do que se eleger senador da República não estando já no mandato.

“Hoje os senadores têm uma verba muito grande, uma quantidade de emenda enorme, então é muito difícil concorrer contra um senador que tem mandato, a não ser para um governador que tem um governo na mão”, disse.

Para Galdino, sair de uma estrutura de fora para concorrer nesse cenário é muito complicado. “A minha candidatura é de governador. Não tenho interesse em ser candidato a senador. Vou continuar persistindo nesse norte de ser candidato a governador da Paraíba pela base do governo, apoiado pelo governador João Azevêdo”, afirmou.

Sobre a postulação do secretário Deusdete Queiroga em disputar o lugar de Azevêdo, Galdino disse que “se trata de um bom nome, tem um grande potencial, uma afinidade muito grande com o governador e é mais um que está pleiteando a honrosa indicação de ser o candidato do governador”.

O deputado afirmou ainda que continua candidato e acha que vai encontrar uma equação e situação que possa contemplá-lo, como também o próprio governo e os partidos da base.