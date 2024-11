Vereadores de Campina Grande trabalharam 1 hora esta semana

Outra vez, ontem, a Câmara Municipal de Campina Grande não realizou a sessão ordinária por inexistência do número mínimo de vereadores em plenário no limite do horário regimental (9h30).

Apenas quatro edis apareceram por lá: Bruno Faustino (Agir), Valéria Aragão (Republicanos), Alexandre Pereira (União Brasil) e o presidente Marinaldo Cardoso (Republicanos).

Os vereadores Pimentel Filho (PSB) e Ivonete Ludgério (UB) estão de licença para tratamento médico.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatea Souza.

Para ler a edição completa, acesse aqui:

https://paraibaonline.com.br/arimatea-souza/noticias/se-me-chamar-eu-vou/