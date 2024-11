Progressistas quer eleger três deputados federais na Paraíba em 2026

Segundo a deputada estadual Dra. Paula, uma recente reunião do seu partido (PP) com o deputado federal Aguinaldo Ribeiro projetou as metas para 2026.

Aguinaldo revelou aos interlocutores que o PP pretende eleger três deputados federais no Estado: as reeleições do próprio Aguinaldo e de Mersinho Lucena, bem como a eleição do ainda prefeito de Cajazeiras José Aldemir (esposa da Dra. Paula).

A deputada informou que já ficou definido que ela não disputará a reeleição para apoiar a reeleição do deputado estadual Júnior Araújo (ainda no PSB).

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatea Souza.

