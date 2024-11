Processo da Operação Mandare envolvendo Janine Lucena é transferido para Justiça Eleitoral

Nesta sexta-feira (8), o processo da Operação Mandare, que investiga possíveis crimes eleitorais envolvendo Janine Lucena, filha do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, foi transferido para a Justiça Eleitoral.

A decisão participou de uma manifestação do Ministério Público da Paraíba (MPPB), considerando que as evidências apontam para vinculação dos investigados com a obtenção de apoio político e eleitoral em comunidades da capital, sem envolvimento de Janine com tráfico de drogas.