Marinaldo Cardoso desconhece ações contra o prefeito Bruno

Ex-candidato a vice-prefeito de Campina Grande pela oposição, o vereador-presidente Marinaldo Cardoso (Republicanos) disse que “não tive conhecimento de nenhuma” das ações propostas pelo PSB contra a reeleição do prefeito Bruno Cunha Lima (UB).

No tocante à provável impugnação do mandato de sua esposa (Ana) como vereadora, Marinaldo declarou que “estamos com a consciência tranquila de que fizemos a coisa correta, no tempo normal”.

Ainda conforme o edil, Ana “se desincompatibilizou no tempo certo, não tem problema. Nós estamos garantidos. Tudo dentro da normalidade”.

“Não vejo de onde está se partido isso. Mas estamos preparados. Temos a certeza e a convicção de que estamos certos, com o direito garantido. Fizemos tudo dentro do prazo”, acrescentou o edil.

*notas extraídas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatea Souza.

Para ler a edição completa, acesse aqui:

https://paraibaonline.com.br/arimatea-souza/noticias/se-me-chamar-eu-vou/