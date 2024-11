O governador da Paraíba, João Azevêdo (PSB), que recentemente disse à imprensa que estava estudando uma forma para trazer de volta à administração o advogado Fábio Andrade, ex-procurador do Estado, acabou nomeando-o para o cargo de consultor técnico do gabinete do governo.

A nomeação saiu em edição suplementar do Diário Oficial do Estado de quinta-feira (12), mas publicada nesta sexta-feira (8).

Fábio Andrade havia pedido exoneração do cargo de Procurador Geral para disputar a vaga de desembargador do Tribunal de Justiça pelo Quinto Constitucional da OAB, mas não obteve êxito nas eleições.