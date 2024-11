Secretário se diz à disposição do PSB para disputar o governo da Paraíba em 2026

O secretário de Estado da Infraestrutura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Deusdete Queiroga, disse em entrevista concedida à imprensa nesta quinta-feira (07), que está à disposição do PSB para disputar o cargo de governador da Paraíba, nas eleições de 2026.

Ele, que já foi deputado estadual e já ocupou vários cargos públicos, afirmou que estava vendo a possibilidade de disputar uma vaga na Câmara Federal, mas está ciente de que não é viável e já tinha até conversado com o presidente do PSB, Gervásio Maia, assim como também acha muito difícil disputar novamente uma na Assembleia Legislativa, mas há possibilidade de ir para governo.

“Eu tenho 34 anos de vida pública e depois de deputado eu passei a ocupar vários cargos públicos e relevantes, a exemplo do que ocupo hoje. E eu, felizmente, estou na condição de estar no momento certo e na hora certa”, disse ele, destacando o atendimento grande de pleito de muitos prefeitos determinado pelo governador João Azevedo e que, de certa forma, cria esse clima e o colocam nessa condição de disputar o cargo.

Segundo ele, tudo depende ainda da decisão do governador João Azevêdo de sair do governo ou não para disputar uma vaga ao Senado Federal e defende que o governador dispute o pleito.

“Ele só não sairá se não encontrar uma harmonia dentro do seu grupo político, para ele também não se expor, repito, apesar de achar que João se sairá bem em qualquer circunstância diante do tamanho do governo, da popularidade que ele tem hoje, da gestão que ele faz e ele tem dado várias declarações que quer sair candidato a senador”, enfatizou.