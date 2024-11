Hugo Motta exultante com a vitória de Donald Trump

Provável próximo presidente da Câmara Federal, o deputado patoense Hugo Motta (Republicanos) extravasou de satisfação com a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos.

O sertanejo disse ontem que a conquista de Trump “causa um ânimo maior aos movimentos de direita no País”.



“As pautas dos movimentos de direita no mundo são bastante conectadas. Quando há, de qualquer líder político em um país amigo ou vizinho, a concepção de que houve uma vitória do pensamento que elas defendem, causa um momento de euforia para o próximo período eleitoral do País. É natural”, comentou Hugo.

* notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

