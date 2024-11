Ex-secretária da PMCG passa a assessoria governo de João Azevedo

Ex-secretária de Ciência e Tecnologia, e de Desenvolvimento Econômico de Campina, e igualmente ex-candidata à vereança pelo MDB, Laryssa Mayara Alves de Almeida foi nomeada, ontem, pelo governador João Azevedo para o cargo de ´assistente administrativo II´ da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado.

Laryssa rompeu com o MDB e com o prefeito Bruno Cunha Lima ao final do 1º turno das eleições.

No turno suplementar apoiou o oposicionista Jhony Bezerra (PSB).

* informações repercutidas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

