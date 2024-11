O presidente do PSB na Paraíba, deputado Gervásio Maia (foto), comentou o apoio do partido ao colega Hugo Motta (Republicanos), candidato à presidência da Câmara Federal, cuja eleição vai acontecer em fevereiro de 2025, mas o paraibano já ganhou a simpatia e o apoio de vários colegas para alcançar o cargo.

“Estamos juntos e desejo a você muita sorte, conte com a nossa bancada, conte com o nosso partido e daqui para fevereiro conte com a nossa articulação também para que a gente possa no dia das eleições ter uma votação histórica com o maior número de votos”, avaliou Gervásio Maia.

Ele destacou ainda que o acerto partidário de agora terá muitos reflexos mais à frente e tem convicção de que a bancada do PSB acerta novamente quando escolhe um parlamentar paraibano para presidir a Câmara dos Deputados.

“O momento é muito importante para o PSB na certeza de que Hugo carrega todas as condições de fazer um belo trabalho, ao longo de sua vida, dos quatro mandatos, de dialogar muito, com muita serenidade, e o Brasil precisa de alguém com essas características e com esses atributos”, argumentou.