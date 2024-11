A Procuradoria Geral da República (PGR) solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) a anulação da reeleição antecipada do presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino (Republicanos), para o biênio 2025/2026. A eleição foi realizada em fevereiro de 2023, e o pedido da Procuradoria Geral da República (PGR) levanta questionamentos sobre a legalidade da antecipação do processo.

Em entrevista, o deputado Hervázio Bezerra (PSB) comentou o caso e enfatizou que a decisão final cabe ao STF, destacando as complexidades jurídicas envolvidas.

“O mais interessado nesse assunto é o Adriano, e obviamente ele deve ter se reunido com sua assessoria jurídica para analisar o posicionamento e levantar todas as premissas. Eu, particularmente, não cheguei a estudar essa matéria. Prefiro aguardar, porque uma coisa depende de outra. Vamos ver qual vai ser a manifestação e, posteriormente, saber se Adriano pode ou não pode ser candidato”, afirmou Hervázio, indicando que a situação ainda está em análise.

O deputado destacou que a questão passa por nuances jurídicas que demandam uma interpretação específica dos ministros do STF. “Ele obteve unidade da Casa, mas tem uma pequena diferença entre poder e ser. Tudo isso passa, repito, pela decisão judicial. Cada coisa no seu tempo. Acho que o primeiro é saber: vai anular a eleição? Porque cada estado tem sua particularidade, tem o seu caso idêntico, tem as nuances do direito que carecem de interpretação. E essa interpretação está nas mãos de cada ministro do Supremo, principalmente do relator”, completou Hervázio.

Veja a entrevista:

*Vídeo: ParaibaOnline