O deputado estadual Eduardo Carneiro (Solidariedade), membro da mesa diretora da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) para o segundo biênio, comentou sobre o questionamento da Procuradoria Geral da República (PGR) que pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) a anulação da reeleição do presidente Adriano Galdino (Republicanos), realizada em fevereiro de 2023. Carneiro afirmou que a Assembleia está tranquila em relação à legalidade do processo e unida no desejo de manter Galdino no comando da Casa.

Segundo Carneiro, a decisão de reeleger Adriano para o segundo biênio foi tomada de forma unânime pelos deputados e é respaldada pela análise da Procuradoria da Assembleia, que considera a situação na Paraíba distinta de outros estados.

Carneiro também reforçou que o diálogo entre os parlamentares e a presidência está em andamento e que o desejo da Casa é que Adriano Galdino permaneça no cargo. “Nós estamos de maneira muito tranquila dialogando com o presidente, com os colegas da casa, para que se mantenha a chapa que foi eleita. Esse é o nosso desejo, é o desejo, acredito, da unanimidade da Casa”, concluiu.

Veja a entrevista:

*Vídeo: ParaibaOnline