Cícero Lucena defende saída de João Azevêdo para disputar vaga no Senado

O prefeito reeleito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP), voltou a defender a saída de João Azevêdo do governo da Paraíba, para disputar uma vaga no Senado Federal nas eleições de 2026. Muito embora, acredita que, para ele, seria melhor que Azevêdo continuasse no cargo por conta da parceria administrativa.

Contudo, o gestor opinou que o governador deixará a importância da parceria com quem vier a sucedê-lo.

“O nosso vice Lucas Ribeiro é um parceiro e está vendo o quanto isso é importante e não é essa a nossa preocupação, mas sim o reconhecimento de João como técnico e, principalmente, como político. Ele merece levar toda essa experiência para Brasília e vai continuar cuidando da nossa cidade”, avaliou.