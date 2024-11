Dra. Paula reafirma compromisso com o Progressistas e busca unidade na base governista

A deputada estadual Dra. Paula (PP) revelou, durante entrevista nesta terça-feira (5), após sessão na Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), que está em diálogo com o deputado federal Aguinaldo Ribeiro (PP) para reduzir as tensões internas na base do Progressistas na Casa Epitácio Pessoa.

Em sua declaração, Dra. Paula evitou confirmar se continuará integrando a base do governador João Azevêdo (PSB), embora tenha deixado claro seu compromisso com o Partido Progressistas e com a base governista.

“Essa questão do PP, eu não posso divergir do PP, eu tenho que ser PP. Então eu sou Progressista. Por manter minhas ações, eu sou progressista mesmo”, afirmou a deputada.

Dra. Paula explicou que sua preocupação não está apenas no campo político, mas no bem-estar da Paraíba.

“Precisamos cada dia mais pensar não apenas politicamente, mas pensar na Paraíba. A minha preocupação é a Paraíba”, disse a parlamentar, indicando que suas decisões estarão sempre voltadas para o melhor interesse do estado.

A deputada destacou que a conversa com Aguinaldo Ribeiro visa buscar uma aproximação e resolver as divergências internas que existem dentro da bancada do Progressistas na ALPB, a fim de fortalecer a unidade do partido e da base aliada.