A calmaria que se seguiu à divulgação dos resultados eleitorais em Campina Grande, dia 27 último, vai ficando pelo caminho.

Partidos e/ou coligações envolvidos na disputa direcionam as suas atenções, argumentos e expectativas para a Justiça Eleitoral.

A coligação puxada pelo ex-prefeitável Jhony Bezerra (PSB) apresentou duas AIJEs (ação de investigação judicial eleitoral) contra a candidatura à reeleição do prefeito Bruno Cunha Lima (União Brasil).

Em sentido contrário, o foco é a nova legislatura da Câmara Municipal de Campina Grande, com questionamentos à legalidade dos mandatos de duas vereadoras eleitas pelo Republicanos: Valéria Aragão (reeleita) e Ana Maria Costa, esposa do atual presidente do Legislativo, Marinaldo Cardoso (REP).

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa, acesse aqui.