Senador avalia resultados do MDB em 2024

Em entrevista a uma rádio de João Pessoa, o senador Veneziano Vital do Rego (MDB) analisou o cenário político do partido em Campina Grande e traçou os planos para as próximas eleições.

O parlamentar afirmou que a sigla cumpriu seus objetivos na cidade e que a base eleitoral necessária para sustentar a candidatura à reeleição de Bruno Cunha Lima (UB) à prefeitura está consolidada.

“Não é fácil enfrentar adversários com fortes ligações ao governo estadual. Em Campina Grande, o cenário de assédio político eleitoreiro é algo que não podemos ignorar”, declarou Veneziano, referindo-se aos desafios do partido na cidade.

Além disso, o senador explicou que sua principal prioridade para o futuro político é buscar a reeleição para o Senado.

Ao ser questionado sobre o deputado Hugo Motta, que caminha para assumir a presidência da Câmara dos Deputados, Veneziano demonstrou confiança na articulação política do colega, afirmando que tudo ocorre de maneira fluída e natural.

“A confiança no trabalho de Hugo Motta é total”, completou o senador, destacando o bom relacionamento entre ambos.