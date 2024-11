Presidência da Câmara: mais partidos devem anunciar apoio a Hugo Motta

Partidos que até então apoiavam a candidatura de Elmar Nascimento (União Brasil-BA) à sucessão de Arthur Lira (PP-AL) na presidência da Câmara devem migrar para a candidatura de Hugo Motta (Republicanos-PB).

Na última terça-feira (29), Lira oficializou apoio a Hugo Motta, afirmando que ele reunia condições de ser um candidato do consenso, com amplo apoio dos partidos.

Desde o começo das negociações, o presidente da Câmara tem afirmado que desejava criar um bloco de apoio a seu candidato que refletisse o que foi costurado em sua reeleição, em 2023, com a participação de várias siglas, com exceção de PSOL e Novo.

Na semana passada, o deputado do Republicanos conseguiu apoio formal de cerca de 60% das 513 cadeiras da Casa, com a declaração pública de voto do PT de Lula, do PL de Jair Bolsonaro (as duas maiores bancadas da Câmara) e das siglas PP, MDB, Podemos, PV e PC do B, além de sua própria legenda, o Republicanos.

Estavam na órbita de Elmar as seguintes legendas: PDT (com 18 deputados), PSB (14), PSDB-Cidadania (17), Avante (7), Solidariedade (5) e PRD (5). Na semana passada, representantes desses partidos acompanharam Elmar em reunião com a bancada petista, num sinal da aliança com o líder do União Brasil.

Diante da iminente desistência de Elmar, no entanto, essas siglas também sinalizam nos bastidores que deverão migrar para a candidatura de Hugo Motta.

É esperado que o União Brasil formalize apoio ao líder do Republicanos ainda nesta semana, após conversas entre integrantes da cúpula do partido com o deputado.

Há um receio entre os parlamentares dessas bancadas de que os partidos percam espaços na Câmara (como relatorias de projetos, espaços na Mesa Diretora e nas comissões permanentes), caso demorem a anunciar apoio ao líder do Republicanos.

Nesta semana, estão previstas reuniões internas dos deputados, além de encontros com o próprio líder do Republicanos para debater o assunto.

O líder do Cidadania, Alex Manente (SP), e o deputado Arnaldo Jardim (SP) se reuniram nesta segunda em São Paulo com Hugo Motta. O partido deverá anunciar publicamente nesta terça apoio ao candidato do Republicanos.

Também estão previstas reuniões nesta terça-feira das bancadas do PSB, do PDT e do PSDB para discutir o tema. Na quarta, o Solidariedade conversará com o líder do Republicanos.

Líder do PDT, Afonso Motta (RS), diz à Folha que “ainda não há decisão tomada”, mas reconhece a tendência de o partido apoiar o parlamentar do Republicanos.

“A bancada terá uma reunião nesta terça com a participação do ministro Carlos Lupi para decidir”, diz.

O PSD também terá uma reunião de sua bancada na tarde desta terça. O partido tem um candidato na disputa: Antonio Brito (BA).

No fim de semana, Brito viajou a São Paulo e participou de reunião com Elmar, o presidente do União Brasil, Antonio Rueda, e o presidente do PSD, Gilberto Kassab.

Após o encontro, informou aos deputados do PSD que sua candidatura está mantida e que mais detalhes seriam discutidos em reunião nesta terça.

A eleição ocorre somente em fevereiro, e Lira não pode se reeleger. Para um candidato ser eleito, é necessária maioria absoluta dos votos no primeiro turno (257), ou ser o mais votado no segundo turno –a votação é secreta e realizada em cabines eletrônicas.

