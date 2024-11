Dinho Dowsley quer disputar reeleição na Câmara de João Pessoa

Os vereadores da Câmara Municipal de João Pessoa já se movimentam para a escolha do novo presidente da Casa para a próxima legislatura – biênio 2025/2026. O atual presidente, vereador Dinho Dowsley (PSD), que ainda está cumprindo medidas cautelares, usando tornozeleira eletrônica, afirmou que vai disputar a reeleição.

Para o presidente, todos os vereadores têm o direito de pleitear, assim como ele também tem o direito à reeleição, mas, segundo ele, cabe a todos os parlamentares fazerem suas escolhas ou se lançarem ao Pleito.

“São 29 cabeças e a gente vai discutir, sentar na hora certa para conversar sobre esse assunto mais intensificadamente. Mas, eu acho que tudo é uma construção. Vamos dialogar bastante até a gente chegar a uma definição”, destacou.

Em relação à nova sede da Câmara de João Pessoa, o presidente acredita que a nova legislatura será instalada na Casa nova, prevista para ser entregue entre fevereiro e março do próximo ano. Ele esteve com o prefeito Cícero Lucena (PP) e os secretários verificando o andamento da obra nesta segunda-feira (04).

“Já está bem adiantada e, em breve, se Deus quiser, agora em 2025, a gente entregar esse prédio para a população de João Pessoa. A previsão de entrega era para final de janeiro, mas, até o carnaval ou quando voltarmos às atividades, a gente já vai estar definitivamente no prédio novo, com 33 gabinetes e no Plenário teremos 36 cadeiras por conta da expectativa de um crescimento do número de vereadores. Enfim, é um prédio voltado para o futuro”, avaliou.