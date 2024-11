Cássio: Edvan Leite sempre foi um professor para mim

O final de semana foi de despedida de um homem público que fez história em Campina Grande e em sua localidade natal – Boa Vista.

Falo de Edvan Pereira Leite, ex-vereador em Campina, ex-secretário de Serviços Urbanosda PMCG, ex-presidente da extinta Celb, ex-presidente da Cagepa e ex-prefeito de Boa Vista.

Vale a pena reproduzir trechos do testemunho dado pelo ex-prefeito Cássio Cunha Lima sobre Edvan, dias atrás, ao seu lado, num evento em Boa Vista: “Uma palavra já gasta, talvez em desuso. Mas aqui tenho ao meu lado alguém que é um exemplo de espírito público; espírito de servir, de se dedicar, de se entregar de forma honesta, séria”.

“Que a geração nova que chega na política possa se inspirar em Edvan e ter nele um norte, uma bussola para se dedicar com afinco e devoção com que ele se dedica ao povo.

“Faço uma proclamação pública do respeito, do bem querer, da admiração e do amor filial que lhe tenho, porque você (Edvan) sempre foi um professor para mim da forma como se conduzir na vida pública”.

*fonte: coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

