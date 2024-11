Às vésperas do segundo turno das eleições, o reeleito prefeito do Recife, João Câmara (PSB), se deslocou para Campina Grande com a intenção de participar da campanha do então prefeitável oposicionista Jhony Bezerra (PSB).

Mas o que chamou a atenção no evento foi o discurso, em forma de recado, do govenador João Azevêdo: “Campina precisa ter um remédio, uma dose bem forte. E quem entende de remédio é o doutor (Jhony)”.

Notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

