A edição desta sexta-feira do Diário Oficial do Estado publica a nomeação do advogado André Ribeiro para ocupar “o cargo de provimento em comissão de secretário executivo de Inovação da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior, Símbolo CDS-2”.

André já ocupou a mesma função e havia se desligado da administração estadual para disputar a Prefeitura de Campina Grande pelo PDT.