Em entrevista, a deputada estadual Cida Ramos (PT) destacou a importância de uma análise mais abrangente do cenário político e das estratégias partidárias, alertando para o risco de avaliações simplistas baseadas exclusivamente no número de participantes. Para a deputada, é necessário considerar múltiplos fatores, como as alianças políticas e os valores defendidos pelo PT.

“Você simplesmente coleta o número de reuniões de vários municípios e, a partir daí, faz uma análise só com base nisso, você se equivoca. São vários elementos: tem o número de participantes, tem os partidos, mas tem outros elementos que precisam contar nesse processo. O PT, aqui no Estado, também apoiou vários outros candidatos de diferentes partidos da base aliada do governo; isso também precisa ser contabilizado”, explicou Cida.

A deputada enfatizou que faz política com a intenção de transformar a realidade, tanto para si quanto para os participantes. Ela defendeu o fortalecimento das instâncias partidárias e uma conexão maior com as bases. “Eu faço política para mudar as coisas, mudar a vida das pessoas e a minha própria também. Acho que a gente precisa voltar a respeitar as instâncias partidárias, para ouvir mais os afiliados, para se conectar mais”, acrescentou.

Cida Ramos destacou ainda que o PT, além de possuir uma estrutura diferenciada, atua em várias frentes, como os setores sindicais, de mulheres, negritude e LGBTQIA +, o que reforça a necessidade de uma representatividade plural.

Veja a entrevista:

*Vídeo: ParaibaOnline