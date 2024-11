Vereador em Campina acelera em busca da presidência da Câmara

O vereador Alexandre Pereira (União Brasil) confirmou ontem que está em avançado processo de entendimento com quase uma dezena de parlamentares eleitos para a próxima legislatura na Câmara Municipal de Campina Grande, no sentido de buscar viabilizar o seu nome para presidir os destinos do Legislativo.

O edil disse (ao Jornal da Manhã da Rádio Caturité FM) que já comunicou ao prefeito Bruno Cunha Lima (UB), ao senador Veneziano Vital (MDB) e ao deputado Romero Rodrigues (Podemos) a sua intenção de presidir a Câmara.

Alexandre explicou que um dos pontos firmados pelo grupo de nove vereadores é no sentido de, “em hipótese alguma”, adotar a antecipação da eleição da mesa diretora para o biênio 2027/2028, como também suprimir a reeleição para o cargo de presidente.

*notas coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

