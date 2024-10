Vereador de Campina Grande fala sobre reeleição e planos futuros

Em entrevista concedida à rádio Caturité FM nesta quarta-feira (30), o vereador reeleito Alexandre Pereira, do União Brasil, fez uma análise dos desafios enfrentados na campanha deste ano e abordou suas projeções para o futuro. Reeleito com mais de 4 mil votos, Pereira ressaltou a intensidade da disputa e a forte concorrência enfrentada no cenário político de Campina Grande.

“Essa foi a segunda, a terceira campanha em que fui levado ao ‘chapão’. Nunca tive uma eleição de ‘água com açúcar’. As campanhas sempre foram difíceis, tirando a primeira, que não deixou de ser difícil, porque naquela época eu era desconhecido, era um grupo pequeno. Todos nós temos as nossas dificuldades, conforme o tamanho do desafio. Nessas três últimas campanhas, eu realmente fui provado, e você pergunta: ‘Papai do Céu, o senhor quer me provar para que eu saiba que sou totalmente dependente de Deus e não das articulações humanas?”, detalhou.

Questionado sobre a possibilidade de disputar as eleições de 2026, Pereira disse que o foco principal no momento é o trabalho da mesa diretora da Câmara Municipal, mas não descartou interesse em uma candidatura estadual. “O foco agora é a mesa da Câmara, mas, se houver uma disputa, ela será para o cargo estadual, não mais federal”, pontuou.

Veja a entrevista:

*Vídeo: ParaibaOnline