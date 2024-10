Vereador critica uso da máquina do Estado e destaca legado de Bruno em Campina Grande

Em entrevista concedida nesta quarta-feira (30) à Caturité FM, o vereador reeleito Alexandre Pereira, do União Brasil, teceu duras críticas ao uso do poder público em prol de adversários políticos.

Pereira destacou a influência do governo estadual na candidatura de Jhony Bezerra e defendeu o legado do prefeito Bruno Cunha Lima, elencando conquistas da gestão municipal.

“Ele [Jhony Bezerra] conseguiu, através de um poder muito forte, que é o Estado. Ninguém vai negar isso aqui, é notório que a máquina do Estado trabalhou, e trabalhou muito, para que o candidato chegasse aonde chegou. Nós, do outro lado, temos muita dificuldade”, apontou Alexandre, criticando o apoio ostensivo do governo estadual.

Durante a entrevista, Pereira ressaltou os ataques dirigidos ao prefeito Bruno ao longo de seu mandato, o que, segundo ele, criou uma “imagem distorcida” da gestão municipal, especialmente em relação às ações e melhorias.

“O prefeito Bruno foi bombardeado durante três anos e meio por informações falsas, por informações que chegaram à população. Até as coisas boas que o prefeito fazia, havia pessoas da mídia que tornavam ruínas. Na informação, as coisas boas que aconteciam no nosso município eram distorcidas, e a população passou a acreditar nisso”, alegou.

O vereador também listou algumas das principais conquistas da administração de Bruno Cunha Lima, como o aumento no número de alunos da rede municipal, a climatização de creches, a ampliação do acesso à merenda, e o trabalho de pavimentação e requalificação de mais de 400 ruas. Segundo Pereira, essas realizações foram estrategicamente ignoradas ou criticadas pelos setores da imprensa e da oposição.

“Tínhamos todas as escolas do município reformadas, todas as creches climatizadas, aumentamos de 25 mil para quase 40 mil alunos na rede municipal, nunca faltou merenda… e mesmo assim propagavam que nada funcionava. Enfrentamos três anos e meio de combate constante. Se Bruno foi reeleito, ele realmente tem que acreditar que foi a mão de Deus.”

*Vídeo: ParaibaOnline