Governador estuda possibilidade de chamar Johny Bezerra de volta para o governo

O governador da Paraíba, João Azevêdo (PSB) comentou sobre a possibilidade de chamar o médico Johny Bezerra para integrar a administração estadual novamente, muito embora disse que ainda não conversou com o ex-secretário da Saúde.

Johny Bezerra deixou o governo para disputar a Prefeitura de Campina Grande pelo PSB. Ele levou a disputa para o segundo turno contra o atual prefeito Bruno Cunha Lima (União Brasil), mas apesar do apoio do governo do estado, não logrou êxito nas urnas.

“Eu ainda não sentei com Johny para entender seus próprios projetos. As pessoas têm que ser ouvidas,obviamente, para decidir quais seus caminhos, seu projetos, seus sonhos para a gente poder traçar”, ressaltou.

Contudo, Azevêdo destacou que o médico representa hoje a voz da oposição e que é importante entender que o capital político alcançado por Johny Bezerra foi maior do que de figuras tradicionais da política de Campina Grande obtiveram em eleições municipais.

“Ele conseguiu isso, e logicamente, nós vamos sentar para discutir, qual projeto, pensamento e que proposta ele tem e a partir daí, será uma construção partidária, política e administrativa”, completou.

Vale lembrar que no 1º turno, Johny obteve 34,58% dos votos válidos (79.471) e o prefeito Bruno Cunha Lima 48,22% equivalente a 110.807 votos. No 2º turno, Johny conseguiu 98.852 votos representando 42, 06% do eleitorado campinense e o Bruno Cunha Lima recebeu 136.191 ou seja, 57,94% dos votos válidos, que o elegeram por mais 4 anos na gestão da Prefeitura de Campina Grande.