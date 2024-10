Vereador comenta ruptura de Marinaldo com base Bruno Cunha Lima

Em sua fala, Alexandre avaliou as consequências desse rompimento e apontou a importância de uma oposição construtiva.

“No meio de qualquer separação sempre ficaram escondidos, algumas rasuras, e isso é notório no caso de Marinaldo. Ele tinha uma ligação quase familiar com o prefeito Bruno, defendendo publicamente as ações do governo em muitos momentos, inclusive em discursos firmes”, disse Alexandre.

O vereador comentou ainda que, apesar do direito de Marinaldo de optar por uma candidatura na chapa de oposição, essa decisão teve impacto significativo no cenário político local.

No entanto, Alexandre destacou a importância de “desarmar os palanques” e buscar o progresso de Campina Grande, como disse o próprio prefeito Bruno.

“O que vale agora para nós é o crescimento e a importância de Campina Grande no cenário político do Estado da Paraíba. A gente sabe que Marinaldo é uma pessoa pacata, alguém sempre muito tranquilo. No calor da emoção, ele pode ter elevado o tom, mas eu acredito que sua atuação — agora representada por sua esposa eleita — será centrada em pedidos de melhorias”, afirmou.

Alexandre acredita que a oposição que Marinaldo possa representar não deve ser de radicalização, mas sim externa à fiscalização responsável e às propostas que beneficiem a cidade. Ele vê com otimismo a possibilidade de que essa nova fase política de Campina Grande se concentre em diálogos produtivos e construtivos.

“Eu quero crer que a oposição do vereador Marinaldo, agora representado por sua esposa eleita, se traduzirá no pedido de melhorias para suas bases e na fiscalização responsável. Isso é o direito e o dever de todos os vereadores”, concluiu.

*Vídeo: ParaibaOnline