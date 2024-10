Podemos apoia Hugo Motta; Romero Rodrigues explica a opção pelo paraibano

A presidente nacional do Podemos, deputada Renata Abreu (SP), informou que o partido definiu apoio à candidatura de Hugo Motta (Republicanos-PB) para a Presidência da Câmara, eleição marcada para fevereiro de 2025.

“Por unanimidade, decidimos apoiar a candidatura de Hugo Motta”, afirmou Renata Abreu, lembrando sua afinidade com o deputado, a juventude do parlamentar e a parceria que o Podemos sempre teve com o Republicanos.

“Desejar muito sucesso para você”, afirmou.

A votação para a Mesa Diretora da Câmara é secreta e só pode ser iniciada se houver quórum de 257 parlamentares (metade mais um do total de deputados).

O presidente do Republicanos, deputado Marcos Pereira (SP), além de parlamentares dos dois partidos participaram da reunião e do pronunciamento.

O líder do Podemos na Câmara, deputado Romero Rodrigues (PB), afirmou que o nome escolhido pela legenda reúne atributos que o destacam entre os demais candidatos.

“Sem demérito aos outros candidatos; todos têm condições e a opção nossa, por vários atributos, foi por ele (Hugo Motta). Ele é sereno, preparado e equilibrado, o que é fundamental para conduzir os trabalhos na Casa. Essas características nos levaram a apoiar o nome dele à Presidência da Câmara dos Deputados”, declarou o líder.

Além do substituto Arthur Lira (AL), atual presidente da Câmara, os deputados elegerão a nova composição da Mesa Diretora.

Também haverá, no início do próximo ano, a definição sobre as comissões permanentes da Casa Legislativa. Logo após anunciado o apoio, Motta ressaltou que a bancada do Podemos é “valorosa” e os bons resultados do partido na eleição deste ano, com 127 prefeitos eleitos.

Para ganhar em primeiro turno, o candidato precisa da maioria absoluta dos votos. Se nenhum candidato alcançar esse número, os dois mais votados disputam o segundo turno. Em caso de empate, será eleito o candidato mais idoso dentre os de maior número de legislaturas na Casa.

Veja o que disse em vídeo Romero Rodrigues:

*Vídeo: Ascom