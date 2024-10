Em entrevista coletiva realizada nesta semana, o presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), Adriano Galdino (Republicanos), voltou a manifestar seu desejo de concorrer ao Governo do Estado nas próximas eleições.

Questionado sobre a motivação de pleitear o cargo, Adriano Galdino abordou o percurso que fez para conquistar o espaço na política e destacou que tudo foi construído através de sua luta pessoal.

“A motivação vem da minha vontade, minha coragem, da minha dedicação. Eu sou um cidadão que sempre soube subir ladeiras e enfrentar desafios e conquistar espaço que nunca ninguém me deu. Eu costumo dizer sempre que nunca ninguém me deu nada. Eu não tive herança política. Meus pais não eram políticos. Eu não tive herança financeira porque meus pais não puderam deixar nada pra mim”, frisou.

O presidente da ALPB ainda destacou outros nomes em potencial como o de Cícero Lucena e Lucas Ribeiro, afirmando que o futuro político da Paraíba pode ser fortalecido com a união de forças. “Cícero também é uma boa opção e vamos cada um de nós construir sua caminhada e lá na frente a gente vai ver quem tem mais condições e procurar nos unir para que a gente possa vencer aqui na Paraíba”, pontuou.

Além de discutir as próximas eleições, Galdino revelou que considera a possibilidade de ocupar uma vaga no Tribunal de Contas do Estado (TCE), caso ela se concretize. Segundo o deputado, integrar o tribunal é um projeto que ainda está em aberto.

“A política é muito dinâmica, é muito forte, não sei. Na verdade, ser conselheiro do Tribunal de Contas é uma honra para qualquer paraibano e qualquer deputado. Não tá fora de cogitação pra mim ocupar uma dessas vagas que vai ter a Assembleia como parceira. Nem enxergo a minha ida pro Tribunal de Contas, nem também descarto”, salientou.

Ouça a entrevista aqui.