Deputado nega indicação do nome dele para assumir a direção do PL na Paraíba

O presidente municipal do PL em João Pessoa, deputado federal Cabo Gilberto negou que tenha pretensões de assumir a direção estadual do partido e que não tomou conhecimento de que seu nome estava sendo indicado para assumir o lugar do colega de bancada, Wellington Roberto.

“Eu não vi nenhum tipo de discussão em relação a isso. Eu estou aguardando as decisões do partido. Agora, obviamente, ficar em um partido com tantas discussões para acontecer o que aconteceu em 2022 quando a gente foi boicotado, não é legal. E vamos aguardar as decisões”, enfatizou.

O deputado também ainda não se decidiu sobre o apoio ao deputado Hugo Motta (Republicanos), que vai disputar a presidência da Câmara Federal. Ele também vai esperar a decisão do Partido Liberal.

“Eu não posso votar sozinho. Eu tenho um partido com mais de noventa deputados. Temos a liderança nacional, que é o presidente Bolsonaro, vamos saber o que ele vai solicitar, temos ainda o líder do partido, as lideranças e todos os parlamentares. Vamos marcar uma reunião para saber o nosso comportamento em relação a mesa diretora”, disse.

Cabo Gilberto esclareceu que o PL não tem votos suficientes para ganhar uma eleição de Mesa e que o partido precisa de mais cadeiras em 2026.

Contudo, disse ter um bom relacionamento com o deputado Hugo Motta e que ele o trata com muito respeito, assim como o pai dele, Nabor Wanderley, que foi colega na Assembleia Legislativa da Paraíba.

“Como paraibano, vou defender o nosso estados e a Paraíba tendo um presidente da Câmara dos Deputados é motivo de orgulho para todos os paraibanos e eu trabalho dessa forma. Não é porque Hugo não seja do nosso partido, que não defende com ênfase as nossas bandeiras, que eu vou votar contra a um paraibano. Eu quero que a Paraíba seja protagonista do cenário político sempre e isso vai ser fundamental para o desenvolvimento do nosso estado”, avaliou.