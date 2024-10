O deputado Sargento Ruy fez uma avaliação do desempenho do seu partido, o PL, nas eleições municipais e acredita que a legenda saiu fortalecida, marcando espaços, para enfrentar o pleito de 2026. Nesse novo processo, o parlamentar defende que haja mudança na direção do PL, presidido pelo deputado federal Wellington Roberto.

Conforme Sargento Ruy, Wellington Roberto ficou ausente das articulações do PL nas eleições municipais e que sua ausência foi sentida, especialmente na participação das discussões em João Pessoa e Campina Grande.

“Eu espero que o partido tenha uma liderança que ponha em prática as pautas e faça jus ao tamanho do PL nacional no estado da Paraíba”, destacou, acrescentando ser favorável que a legenda continue crescendo e mostrando ao povo as suas propostas.

Para o deputado, é salutar que se faça uma limpeza dentro do PL da Paraíba o mais rápido possível, pois tem pessoas que não defendem as pautas, não vestem a camisa e não fazem jus ao partido. “Então, a higienização é salutar e eu concordo plenamente com o deputado Cabo Gilberto e eu espero que aconteça realmente”, completou.