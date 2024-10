Deputado avalia que Hugo Motta será um grande presidente da Câmara Federal

O deputado federal, Murilo Galdino destacou as qualidades do presidente do seu partido, Republicanos e colega de bancada, Hugo Motta e disse que ele será um grande presidente à frente da Câmara dos Deputados.

Ele também se disse muito feliz em participar desse momento histórico do Brasil no processo de escolha do próximo presidente do Poder Legislativo em Brasília.

“Hugo tem todas condições se ser o presidente da Câmara não só pela sua convivência com o partido e com o deputados federais, pelo seu compromisso assumido, assim como ele faz conosco na Paraíba porque suas palavras valem muito, mas também porque ela será uma grande presidente da Câmara para o Brasil inteiro”, destacou.

Ele acredita que o colega paraibano vai levar à frente as pautas econômica e sociais para que sejam apreciadas pela Câmara do Deputados, cujas ações foram referendadas por vários deputados.

“Já tivemos o anúncio dele pelo presidente Arthur Lira e logo em seguida reunimos o Republicanos que fechou à unanimidade em reconhecer o nome de Hugo Motta como candidato e ainda tivemos reunião com o PP, que declarou também apoio a Hugo”, disse.

Murilo Galdino ressalta ainda que o deputado deverá ter ainda o apoio consolidado do MDB e Podemos para que ele possa construir o seu trajeto rumo à presidência da Câmara. “Hugo Motta só tem 35 anos, mas já está no seu quarto mandato e a sua postura o referenda para o enfrentamento dessa difícil batalha, mas ele vai saber administrar a Casa com maestria”, respaldou Galdino.