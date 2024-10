Aguinaldo destaca o apoio do PP a Hugo Motta para a presidência da Câmara

O deputado federal, Aguinaldo Ribeiro comentou sobre o apoio do seu partido, Progressistas, referendado nessa terça-feira (29) ,ao colega de bancada Hugo Motta na disputa pela presidência da Câmara dos Deputados.

“A decisão foi por unanimidade da bancada sob a presidência do nosso presidente nacional, senador Ciro Nogueira e do nosso líder, deputado Luizinho, e vamos apoiar a candidatura do deputado Hugo Motta, nosso amigo, paraibano para a presidência da Câmara no próximo biênio”, ressaltou

Ribeiro disse que espera que assim como o Progressistas e o Republicanos, que os demais partidos que integram, sobretudo, esse mesmo espírito de fortalecimento do legislativo da Câmara dos Deputados, possam também se juntar a esse apoio a Hugo Motta.

Ele acredita ainda que bancada paraibana em Brasília deve também à unanimidade apoiar o deputado Hugo Motta porque será muito importante para a Paraíba.