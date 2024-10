Senador Efraim Filho: “A oposição no Estado está pronta e preparada”

Declarações do senador Efraim Filho (UB), nas comemorações relativas à reeleição do prefeito Bruno Cunha Lima (UB), de Campina Grande.

“A justiça foi feita. Campina tem um prefeito reto, correto, honesto, íntegro, transparente. Alguém que é dedicado e comprometido com a cidade; alguém que a gente tem absoluta convicção de que, quando envia recursos, sabe que eles serão bem empregados.

“Campina é formadora de opinião, é irradiadora de influência e polo de desenvolvimento.

“A oposição no Estado está pronta e preparada, seja com Efraim, seja com Pedro, com Veneziano, com Romero.

“Não foi simples nem foi fácil. Ninguém disse que seria fácil (…) Campina, que já é grande, unida é ainda maior”.

*notas da coluna APARTE, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

