Romero Rodrigues e 2026: “Não somos nós que decidimos nosso destino”

É oportuno resgatar trechos de inflamados discursos proferidos na noite do domingo, às margens do Açude Velho, quando da ´largada´ das comemorações da reeleição do prefeito campinense.

Começando por Romero Rodrigues (Podemos): “Bruno, prefeito reeleito merecidamente (…) Seja uma gestão abençoada por Deus (…) Dou os parabéns aos senadores Veneziano e Efraim Morais.

“O futuro da Paraíba tem muitas estrelas: Efraim, Veneziano e Pedro. Têm muitas estrelas nesse espetáculo. Com humildade e pé no chão, vamos entregar a Deus, porque não somos nós que decidimos por nosso destino. É a vontade de Deus e do povo da Paraíba.

“Sou um humilde soldado que está ao lado de cada um de vocês para mais uma batalha; seja como candidato a deputado federal ou seja o que Deus sinalizar. Mas com tranquilidade, sem ambição e sem arrogância”.

