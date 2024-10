Progressistas oficializa apoio a Hugo Motta para presidir a Câmara Federal

O Progressistas (PP), partido do presidente da Câmara, Arthur Lira (AL), anunciou apoio à candidatura de Hugo Motta (Republicanos-PB) na tarde desta terça-feira (29).

Mais cedo nesta terça, o próprio Lira oficializou apoio ao parlamentar. De acordo com o líder do PP, Doutor Luizinho (RJ), a decisão da bancada em apoiar o líder do Republicanos foi “unânime e por aclamação”.

Participaram da reunião nesta tarde o presidente da legenda, Ciro Nogueira (PP-PI), um dos principais fiadores da candidatura de Motta, Lira e o ministro do Esporte do governo Lula (PT), André Fufuca.

“Temos certeza que ele será um grande presidente da Câmara, com a responsabilidade de suceder o presidente Arthur Lira no nível de atuação que o Arthur teve. Com as suas qualidades, Hugo, como a sua tranquilidade e puxando a convergência que o Brasil tanto precisa”, disse Luizinho.

O líder do Republicanos agradeceu o apoio, disse que o PP é o primeiro partido a se posicionar favorável à sua candidatura —”é muito simbólico e tenha certeza da nossa gratidão”—e afirmou que, agora, irá “correr atrás de cada voto” para consolidar a vitória na disputa.

Na reunião, o presidente da FPA, Pedro Lupion (PP-PR), disse que trabalhará para que “a maioria ou a totalidade” da bancada ruralista apoie Motta.

Ele também afirmou que espera que o líder do Republicanos seja como Lira, que “absolutamente todos os compromissos feitos com a FPA, ele cumpriu a risca”.

*VICTORIA AZEVEDO/folhapress