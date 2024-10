Presidente do PSDB/PB acredita que união das oposições em CG projetou cenário para 2026

Para o presidente do PSDB da Paraíba, deputado Fábio Ramalho, a união das oposições que deram apoio à reeleição do prefeito Bruno Cunha Lima (União Brasil) fortaleceu o projeto das eleições de 2026.

Segundo ele, é desse grupo que vai sair um nome para disputar o governo do Estado fazendo frente a quem for apoiado pelo governador João Azevedo (PSB).

Segundo ele, quando o PSDB, Podemos, União Brasil, MDB e outros partidos se uniram a oposição se fortaleceu e estarão muito mais fortes para 2026.

“A partir de agora construiremos um grande projeto para apresentar à Paraíba”, disse ressaltando ainda que em 2022 quase alcançaram o governo com o nome de Pedro Cunha Lima com apenas a nove meses do pleito.

Portanto, segundo ele, agora será um montando um projeto ideal para que seja encerrado o ciclo de 16 anos de governo do PSB na Paraíba, até porque a população não vai querer mais 4 anos para completar duas décadas de um governo que não cuida da situação hídrica do compartimento da Borborema, não respeita as Empasas, não cuida das escolas e que abandona as rodovias, a exemplo da PB, que liga Lagoa Seca a Puxinanã.

“A Paraíba quer um governo que olhe para o futuro e sem sombra de dúvidas, a oposição estará muito fortalecida e se Deus quiser como vencemos e vencemos bem em Campina Grande, vamos vencer no estado”, avaliou.