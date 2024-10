George Morais: “Não somos devedores e nem credores de ninguém”

O líder da Oposição na Assembleia Legislativa, George Morais, disse que o seu partido União Brasil, presidido na Paraíba pelo irmão, senador Efraim Filho, não é devedor e nem credor de ninguém, muito menos do Republicanos.

Segundo ele, o acordo que foi feito nas eleições de 2022 foi cumprido por ambas as partes e que o Republicanos contribuiu, sim, com a eleição do senador Efraim Filho.

“Foi um importante apoio e registro isso, mais uma vez, com a correção do deputado Adriano Galdino como também do deputado Hugo Motta”, destacou.

Ele lembrou ainda que os votos que Efraim Filho prometeu para o deputado federal foram entregues e que o Republicanos fez três deputados federais (Wilson Santiago, Murilo Galdino e Hugo Motta) eleitos com os votos repassados do irmão para a base.

“O combinado não sai caro. O União Brsail cumpriu a parte dele, o Republicanos cumpru a parte dele e somos gratos, mas não somos devedores’, rebateu o deputado sobre a fatura cobrada pelo presidente da ALPB, Adriano Galdino que espera contar com o apoio do União nas eleições de 2026, especialmente para o seus projeto de candidato ao governo da Paraíba.