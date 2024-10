Adriano Galdino fala sobre perspectivas eleitorais para 2026

O deputado estadual Adriano Galdino, do Republicanos, comentou sobre as perspectivas para as eleições de 2026.

Em suas declarações, Galdino ressaltou a possibilidade de uma aliança entre os Republicanos e o Progressistas, ambos partidos que integram a base do governador João Azevêdo.

“Ambos somos da base do governador João Azevêdo, e nossa intenção é continuar nessa base para que, juntos, possamos fazer a Paraíba crescer ainda mais”, afirmou o deputado.

Ele se mostrou confiante e preparado para os desafios futuros, destacando sua determinação em enfrentar essa nova etapa política.

“As coisas nunca foram fáceis para mim, mas acredito que, a partir de 2026, serei o novo governador da Paraíba. Eu sou o filho do povo”, concluiu Galdino.

Assista à entrevista:

*Vídeo: ParaibaOnline