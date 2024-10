O vereador Renato Martins (Avante), que assumiu recentemente o mandato no lugar da vereadora Raíssa Lacerda (PSB), que teve o mandato cassado pela justiça eleitoral por infidelidade partidária, disse que encerra o seu ciclo político nesta legislatura e não mais pretende disputar nenhum cargo eletivo.

Martins, ao falar com a imprensa, nesta quinta-feira (24), se mostrou decepcionado com os assuntos do mundo político de João Pessoa.

“Tomei essa decisão de forma madura e não serei mais candidato. Deus e o partido me deram a missão de terminar de forma honrada e com a alma lavada para poder servir à cidade”, disse

Apesar de estar há menos de uma semana no mandato, informou que já apresentou mais de 60 projetos que estão em tramitação na Casa.

“Essas ideias que estou tendo estão sendo bem avaliadas e não tem nada mais digno que encerrar um ciclo e iniciar outro de cabeça erguida e tendo consciência que estou fazendo o melhor”, destacou.

O vereador avalia ainda que não tem como competir com pessoas que não têm compromisso, não reflete o momento político e acha que não tem mais serventia no mundo eleitoral.

“Eu não sei lacrar, não sei fazer piadinha fácil, eu não sei dar informação mentirosa ou rasa. Nós estamos em um período onde as pessoas que não informam estão na moda. Os tempos estão estranhos e não adianta ficar batendo no mundo e na forma como está eu não tenho serventia nesse mundo eleitoral. Posso ter como professor, consultor, pesquisador, mas como político, têm pessoas mais especialistas em lacrar”, desabafou.